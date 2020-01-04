براتب 8000 ريال.. قطار الحرمين السريع يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الثانوية

أعلن “قطار الحرمين السريع” عن تدريب منتهي بالتوظيف للحاصلين على شهادات الثانوية في معهد سرب، وذلك حسب الشروحات والشروط والمهام الواردة بالإعلان وهي:

معلومات البرنامج:

– البرنامج التدريبي لقيادة القطار والعمل في شركة (رينفي – السعودية).

– مدة البرنامج (سنة).

– بداية التدريب بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 2020/01/19م.

شروط الوظيفة :-

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- عمر المتقدم بين 23 إلى 30 سنة.

3- معدل الثانوية العامة لا يقل عن 80%.4- مستوى اللغة الإنجليزية (بحد أدنى 5 في اختبار IELTS أو 83 حسب الـ STEP أو ما يعادله).

5- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

6- الطول لا يقل عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.

7- أن يكون لائقاً طبياً.8- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وسجل خالي من المخالفات المرورية.

حوافز الوظيفة :-

1- التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج.

2- مكافأة شهرية 4,000 ريال أثناء التدريب.

3- الراتب بعد اجتياز البرنامج التدريبي يصل إلى 8,000 ريال.

4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

5- تأمين طبي.

موعد التقديم للوظيفة:

متوفر حتى 2020/01/19م