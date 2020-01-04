الحكومة اليمنية: نحذر مرتزقة طهران “الحوثيين” من تحويل اليمن إلى مسرح صراع إيراني أمريكي

قال وزير الإعلامي اليمني، معمر الإرياني، إن البيانات والتصريحات التي اصدرها مرتزقة طهران من قيادات المليشيا الحوثية منذ لحظة إعلان مقتل سليماني والمهندس في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، تؤكد استعدادهم التام بل واستجدائهم النظام الايراني لاتخاذ الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية منطلقا للثأر وما تسمية “عملية الرد”.

وأضاف عبر حسابه على تويتر “نحذر مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” من مغبة تحويل اليمن إلى مسرح صراع “ايراني، امريكي” وتعريض مصالح اليمن واليمنيين للخطر وتقديمهما كبش فداء خدمة لأهداف النظام الايراني وسياساته التدميرية في المنطقة، وما يبدو انه حرص ايراني في عدم الانجرار الى مواجهة مباشرة مع أمريكا”.