اندونيسيا تغرق .. 60 قتيلا وعشرات الآلاف عالقون في الملاجىء بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات الاندونيسية أن عشرات الآلاف من الاشخاص لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم السبت بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة جاكرتا وأسفرت عن سقوط 60 قتيلا.

وما زال أكثر من 170 ألف شخص كانوا يقيمون في أحياء اجتاحتها المياه، داخل ملاجىء.

وكانت أمطار غزيرة بدأت تهطل عشية رأس السنة متسببة بفيضانات وانزلاقات للتربة في منطقة جاكرتا وكذلك في منطقة ليباك في جنوب غرب جزيرة جاوا على بعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث السبت إن 60 شخصا لقوا مصرعهم.

وكانت حصيلة سابقة السبت تحدثت عن 53 قتيلا.

وفي منطقة ليباك ألقت قوات الشرطة والجيش عبوات من الطعام وسلعا أخرى على المناطق التي تعذر الوصول إليها بعد انهيار الجسور.

وصرح قائد شرطة بانتن تومسي طاهر لفرانس برس “من الصعب الحصول على مؤن هنا. وهناك 12 منطقة شهدت انزلاقات تربة”.

وأضاف “لهذا السبب نستخدم مروحيات رغم عدم وجود مدارج هبوط”.

وقال المسؤول عن المركز الطبي المحلي سوريبتو إن السكان المصابين يقصدون عيادته.

وأضاف “عدد من الجرحى أصيبوا بالأخشاب والصخور بعدما جرفتهم الفيضانات”.

وقال الناطق باسم الوكالة أغوس ويبويو “عثرنا على مزيد من الجثث”. وأضاف أن مسؤولين رسميين سيزورون السبت المهجرين الموجودين في المناطق الأكثر تضررا.

وتكتظ مراكز الإيواء باللاجئين بينما بدأت المواد الغذائية ومياه الشرب تنقص.

ويضطر بعضهم لاستخدام المياه التي مصدرها الفيضانات للاغتسال أو تنظيف الأواني.

وقال تريما كانتي (39 عاما) اللاجىء في الضاحية الغربية لجاكرتا “نحن بحاجة إلى مياه الشرب في هذا الملجأ”.

ومعظم الذين لقوا مصرعهم في الفيضانات قضوا غرقا أو دفنوا في انزلاقات التربة أو بسبب البرد.

وذكرت وزارة الصحة أن 11 ألف عامل صحي وجندي نشروا لتوزيع الأدوية والأغذية لعدم تفشي مرض التهاب الكبد والحمى وأمراض أخرى بينها تلك الناجمة عن نفوق الحيوانات.

وخلال تفقده ليباك أعلن الوزير المكلف تنسيق التنمية مهاجر افندي أن الحكومة ستساهم في إعادة إعمار المدارس والجسور وستقدم المساعدة للضحايا.

وصرح السبت للصحافيين “نطلب أيضا من المنظمات غير الحكومية المساعدة في معالجة الصدمات”.

وفي ضواحي جاكرتا قضت أسرة تضم طفلين في التاسعة والرابعة من تسرب للغاز من مولد محمول للكهرباء فيما قضى فتى في الثامنة في انزلاق تربة.