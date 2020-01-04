عاجل.. في إشارة خطيرة.. أمريكا تدفع بآلاف من المارينز للشرق الأوسط

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن آلاف من عناصر المارينز يتجهون للشرق الأوسط على البارجة USS Bataan.

وقال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إن الولايات المتحدة ترسل قرابة 3 آلاف جندى إضافى إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازى وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية فى المنطقة.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا لرويترز هذا الأسبوع إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار.