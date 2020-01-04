ظِل السفاح.. السجل الأسود لخليفة #قاسم_سليماني

بعد ضربة موجعة بمقتل قاسم سليماني في عملية أميريكة، لم تكن بحسبان علي خامنئي، المرشد الأعلى بإيران، اختار الأخير العميد إسماعيل قاآني ليقود مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

خليفة سليماني ولد في مدينة مشهد بولاية خراسان شمال شرقي إيران عام ١٩٥٨. والتحق أواخر عام 1980 وهو في العشرينيات من عمره بصفوف الحرس الثوري، وانتقل إلى العاصمة طهران حيث تلقى دورات تدريبية في عام 1981.

وشارك في الحرب العراقية الإيرانية وقد تدرج في المناصب العسكرية داخل مليشيا الحرس الثوري وأصبح خلال الحرب قائدا لـ “الفرقة 21 الإمام الرضا” و”فرقة 5 نصر”.

وخدم في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة لاستخبارات الحرس الثوري، قبل توليه منصب نائب قائد فيلق القدس في عام 1997 بعد تسلم سليماني منصب قائد هذا الفيلق.

ولا يعرف الكثير عن قاآني الذي ظل تحت ظلال سليماني، الحاضر دائما في وسائل الإعلام، سوى نشاطاته العسكرية في فيلق القدس، وبعض التصريحات التي عكست خطا متشددا.

وفقا لتقرير بي بي سي، فإن قاآني يُعد أكثر ميلا نحو التشدد مقارنة مع سليماني.

ويضيف أنه سبق أن وصف الحرب في سوريا بأنها قضية وجود بالنسبة لإيران، وكان أول من كشف امتلاك جماعة أنصار الله في اليمن لصواريخ يبلغ مداها أكثر من ٤٠٠ كلم.

كذلك كشف قاآني عن تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران ودور قوة فيلق القدس في الحرس الثوري في إتمامها.

وأوضح أن قاآني شارك في الحرب السورية بصفة مستشار عسكري وكان من مهندسي تصدير مفهوم التشكيلات الشعبية الذي يعتبر من المنظرين له في إيران، وقد وضعته وزارة الخزانة الأمريكية على لائحة العقوبات الخاصة بها في العام 2012.

ووصفته وسائل إعلام إيرانية بأنه الرجل الصلب الذي لا يختلف كثيرًا عن الجنرال قاسم سليماني، وله الخبرة الكافية بشأن التعامل مع جبهات القتال المختلفة.

وظل يكرر في تصريحاته تأكيده لالتزامه بخط المرشد الإيراني، كما نقل عنه تصريح آخر في عام 2017 وصف فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بقوله هذه “التهديدات ضد إيران ستدمر أمريكا … لقد دفنا العديد … من أمثال ترامب ونعرف كيف نقاتل ضد أمريكا”.