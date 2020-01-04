عاجل .. ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تطورات الأوضاع في المنطقة

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أنه ناقش اليوم السبت الوضع في بلاده والمنطقة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمكتب على موقع التواصل الاجتماعي : “تويتر : تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وتداول الطرفان في الاوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة،وجرى تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل.