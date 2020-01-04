أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة لمناطق عدة، حذرت فيها من موجة شديدة البرودة.
وشمل التحذير “البدع – تبوك – تيماء”، و”دومة الجندل – سكاكا”، و”الحائط – الشملي – الشنان – بقعاء – حائل – موقق”.
وحذرت “الأحساء – الجبيل – الخبر – الدمام – القطيف – النعيرية – بقيق – رأس تنورة”، من أمطار متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد.
تنبيهات مبكرة من الأرصاد.. موجة شديدة البرودة وأمطار على هذه المناطق
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة لمناطق عدة، حذرت فيها من موجة شديدة البرودة.