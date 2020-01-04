تنبيهات مبكرة من الأرصاد.. موجة شديدة البرودة وأمطار على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة لمناطق عدة، حذرت فيها من موجة شديدة البرودة.

وشمل التحذير “البدع – تبوك – تيماء”، و”دومة الجندل – سكاكا”، و”الحائط – الشملي – الشنان – بقعاء – حائل – موقق”.

وحذرت “الأحساء – الجبيل – الخبر – الدمام – القطيف – النعيرية – بقيق – رأس تنورة”، من أمطار متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد.