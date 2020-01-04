الرياض تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة.. وتنبيهات من الأرصاد #امطار_الرياض

شهدت العاصمة الرياض في ساعة متأخرة من ليلة الأحد أمطارا متوسطة إلى غزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة على الرياض، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبهت هيئة الأرصاد في وقت سابق لمناطق عدة، حذرت فيها من موجة شديدة البرودة.

وشمل التحذير “البدع – تبوك – تيماء”، و”دومة الجندل – سكاكا”، و”الحائط – الشملي – الشنان – بقعاء – حائل – موقق”.

وحذرت “الأحساء – الجبيل – الخبر – الدمام – القطيف – النعيرية – بقيق – رأس تنورة”، من أمطار متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، وتساقط البرد.