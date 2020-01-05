“الجماعة فضحوا أردوغان”… تسريب خطير كشف علاقة رئيس تركيا بإخوان السودان (تفاصيل)

فضح تسريب خطير للاجتماعات السرية للإخوان المسلمين في السودان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وكشف المستور حول علاقته مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

مسؤول بحزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان كشف عن عمق العلاقة التاريخية مع النظام الإخواني في تركيا وأكد أن التجربة التركية أخذت خطوطها العريضة من السودان وأنهم عند تأسيس حزبهم كان اسمه “السلامة” والآن هم نوارة للعالم الإسلامي بفضل العمل السري المتضمن عملاً عسكريا كبيرا قاموا به لتثبيت أركان التنظيم.

وقال: نحن بالفعل حركة إسلامية ذكاؤنا لم ينعدم على الإطلاق. ولكن اصطدم بواقع علماني.. وعليه فق خرج اردوغان وآخرون وقاموا بعمل تنظيم جديد.