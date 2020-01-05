تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم الدوادمي

اعلنت إدارة التعليم بمحافظة ⁧‫الدوادمي‬⁩ عن بدء التقديم على وظائف بمسمى سائقين ومستخدمين ومستخدمات وحراس بالادارة ومكاتب التعليم والمدارس على لائحة ⁧‫المستخدمين مرتبة 31‬⁩ و ⁧‫بندالأجور‬⁩ فئة(أ) والذي سيبدأ من اليوم الأحد 10-5-1441هـ.

وذلك وفقاً للشروط التالية ان يكون المتقدم سعوديا ومتزوجاًويحمل رخصة قيادة لوظائف السائقين وان يكون مكمل العمر 18 عام لوظائف السائقين والمستخدمين والمستخدمات وان يكون مكملا لعمر 25 عاماً لحراس مدارس البنين و35 عاماً ومتزوجاً لحراس مدارس البنات وان يكون المتقدم يسكن بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق مايثبت ذلك.

وأن يجيد القراءة والكتابة ولايزيد مؤهلة عن الثانوية العامة و يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية ساعد وأن لايكون حاصلاً على راتب تقاعدي أو تامينات وأن لايكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية.

أوقد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

وعلى من يرغب التقدم لهذه الوظائف التسجيل عبر الموقع الالكتروني للإدارة على رابط التقديم:

‏⁦‪dwadmiedu.gov.sa/job/