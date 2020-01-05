كورتوا المتألق: الريال متحمس لمواجهة فالنسيا في #السعودية

أكد حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، عقب قيادته للفريق للفوز خارج قواعده 3-0 على خيتافي، أن “الميرينغي” مستعد لمواجهة فالنسيا الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر في السعودية.

قدم الحارس البلجيكي الدولي أداء رائع بتصدياته الحاسمة على مدار شوطي المباراة التي احتضنها ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز)، لاسيما في الشوط الأول، والتي قادت الفريق للظفر بالنقاط الثلاث.

وقال كورتوا في تصريحات بعد المباراة: “مستعدون لكأس السوبر، الجميع في حالة جيدة، وسنخوض البطولة ونحن ندرك أننا قريبون من أول لقب في الموسم أمام 3 فرق كبيرة”.

وتمكن صاحب (27 عاماً) من الحفاظ على نظافه شباكه للمباراة الثالثة توالياً في “الليغا”، وقال: “التصدي الأول كان الأصعب، كانت تسديدة قوية من مسافة قريبة للغاية، ولم أرى الكرة لأن كاسيميرو وفاران كانا أمامي مباشرة، قمت برد فعل سريع”.

وتابع: “التصديان الآخران كانا مهمين أيضاً، لأننا حافظنا على تقدمنا في الشوط الأول، ومن ثم دخلنا الشوط الثاني أكثر هدوءاً”.