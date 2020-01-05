حزب الله يستّفز اللبنانيين بصور سليماني #قاسم_سليماني

يعيش لبنان وسط موجة من التكهنات بإمكانية تحويله من قبل إيران إلى ساحة معركة، بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد مع مسؤولين بالحشد الشعبي، أبرزهم نائب هيئة الحشد، أبو مهدي المهندس.

وترافقت التكهنات باشتباكات كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بين مرحبين بالضربة، خاصةً أن اسم سليماني تردد في الكثير من التحقيقات في جرائم اغتيال طالت شخصيات سياسية، وصحافية لبنانية، وبين مؤيدي ميليشيا حزب الله الذين كالوا الشتائم لمعارضيهم، وأطلقوا ضدهم تهديدات متفرقة وصولاً إلى حد القتل، حسب موقع قناة “الحرة”.

وإمعاناً في الاستفزاز والتهديد عمد حزب الله، إلى نشر صور سليماني على الطريق السريعة بين بيروت ومطارها الدولي، في المنطقة المحاذية لضاحية بيروت الجنوبية، أبرز معاقل الحزب في لبنان.

يشار إلى أن حزب الله في لبنان يعتبر أحد أهم وأكبر الميليشيات التي أنتجها النظام الإيراني والحرس الثوري في المنطقة، ولذلك كان سليماني يوليه أهمية كبرى بين الميليشيات الأخرى في العراق، وسوريا، ولبنان.