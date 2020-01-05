قائد الجيش الإيراني: أمريكا لا تملك الشجاعة لمواجهة عسكرية مع طهران

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن قائد الجيش قوله اليوم الأحد إن الولايات المتحدة لا

تملك الشجاعة لخوض مواجهة عسكرية مع إيران.

وأضاف قائد الجيش الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي “في أي صراع محتمل في المستقبل، وهو ما أعتقد أنهم (الأمريكيون) لا يملكون شجاعة خوضه، سيتضح أين سيكون الرقمان خمسة واثنان” في إشارة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا.

وتوعد ترامب بقصف هذه المواقع بقوة إذا هاجمت إيران أمريكيين أو أصولا أمريكية ردا على الضربة التي نفذتها طائرة أمريكية مسيرة وأدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.