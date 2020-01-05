ردا على تشكيك الكونجرس.. “تيك توك” يصدر أول تقرير عن طلبات بيانات المستخدمين

أصدرت الشركة الصينية المالكة لتطبيق محادثات الفيديو عبر الأجهزة الذكية تيك توك أول تقرير عن الطلبات التي تلقتها الشركة من الحكومات بشأن بيانات المستخدمين، وذلك لتأكيد شفافية التطبيق، ردا على تشكيك أعضاء الكونجرس الأمريكي في احترام التطبيق لخصوصية المستخدمين بسبب ملكيته الصينية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن إصدار التقرير الذي أشار إلى عدم تلقي أي طلبات من الحكومة الصينية للحصول على بيانات مستخدمين خلال النصف الأول من العام الماضي، جاء بعد قرار الجيش والقوات البحرية في الولايات المتحدة حظر التطبيق المملوك لشركة ” بايتدانس” الصينية على أجهزة الهاتف الرسمية خوفا من ارتباط الشركة بالحكومة الصينية.

يذكر أن هذا التطبيق غير متاح بشكل عام في الصين، وإنما يوجد تطبيق بديل اسمه “دويين” ويخضع لقيود أشد صرامة وفقا للقواعد الصينية الرسمية.

وذكرت الشركة أن أغلب الطلبات التي تلقتها خلال الفترة من أول كانون ثان/يناير إلى 30 حزيران/يونيو من العام الماضي بلغت 107 كانت من الحكومة الهندية، حيث قدمت 107 طلبات تتعلق بـ 143 حسابا، واستجابت الشركة لـ 47% فقط من الطلبات الهندية.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني من حيث عدد الطلبات حيث قدمت السلطات الأمريكية 79 طلبا تتعلق للحصول على بيانات 255 حساب وحصلت على تفاصيل 86% من الطلبات.

وجاءت اليابان في المركز الثالث حيث قدمت 35 طلبا للحصول على بيانات 39 حسابا واستجابت الشركة لـ 21% من الطلبات اليابانية.