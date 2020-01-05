أهلي جدة يتعاقد مع صانع ألعاب ألماني

أعلن نادي أهلي جدة السعودي رسميا اليوم الأحد عن تعاقده مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين، قادما من فريق ريد ستار الصربي.

وذكر النادي الأهلي في بيان له اليوم الأحد “أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، التوقيع المبدئي مع صانع اللعب الألماني ماركو مارين (30 عاما)، قادما من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وسيتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة”.

وخاض مارين 27 مباراة رفقة فريق ريد ستار هذا الموسم، بواقع 2336 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف، فيما نجح في صناعة 11 هدفا .

يذكر أن مارين سبق له وأن مثل كل من تشيلسي الإنجليزي، وفيردر بريمن الألماني، أولمبياكوس اليوناني، فيورنتينا الإيطالي، أندرلخت البلجيكي، طرابزون التركي، إشبيلية الإسباني.