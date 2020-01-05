بعد صمت دام يومين.. عبد المهدي يوجه باستدعاء سفير واشنطن لدى بغداد للاحتجاج على اغتيال سليماني

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، الأحد، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وجه باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، على خلفية الهجوم الأمريكي الذي أدى لمقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني. بحسب “سبوتنيك”.

ونقلت الوكالة عن “خلف” قوله إن “هناك توجيها من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، بأن يستدعي السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، إثر القصف الذي نفذته بلاده، وقتل القائد العسكري، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة”.

وبحسب التقرير؛ فإن “التوجيه يقضي بتسليم السفير الأمريكي، ورقة احتجاج، ورفض الحكومة العراقية لمثل هذه الأفعال وإيقافها مستقبلا”