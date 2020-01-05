الكتل السنية والكردية تقاطع جلسة البرلمان العراقي المخصصة لبحث الوجود الأمريكي

قاطعت الكتل السنية والكردية، جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، والمخصصة لبحث الوجود الأمريكي.

جاء ذلك بالتزامن مع تضارب الأنباء حول اكتمال نصاب الجلسة الاستثنائية من عدمه، وسط حالة من الفوضى والسجال داخل قاعة البرلمان العراقي.

يشار إلى أن الكتل السياسية السنية العراقية علقت مشاركتها في أعمال البرلمان إثر قيام مسلحين، يعتقد أنهم ينتمون إلى فصائل شيعية، بقتل زعيم عشائري بارز في بغداد، بحسب بيان أصدرته الكتل في وقت مبكر الأحد.

وكان مسلحون يرتدون زياً عسكرياً أوقفوا، مساء الجمعة، موكب الشيخ قاسم سويدان الجنابي المكون من ثلاث سيارات، وبرفقته ابن شقيقه النائب زيد الجنابي لدى مروره في جنوب بغداد.

وفي وقت لاحق، أطلق المسلحون سراح النائب بعد ضربه، بينما عثر على جثث الشيخ ونجله وسبعة من أفراد حمايته، مصابة بطلقات نارية في إحدى مناطق شمال العاصمة.