بالصور: النفيعي يدشن مهرجان الطائف يتطوع بأندية الحي للبنات

نيابة عن المدير العام للتعليم دشن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي بحضور عددا من مديري الإدارات والمشرفين واولياء الأمور بعد ظهر اليوم الاحد مهرجان أندية مدارس الحي للبنات في الطائف خلال اجازة الربيع “الطائف يتطوع في جميع أندية مدارس الحي للبنات والبالغ عددها ٢٣ ناديا من نادي الحي بالمتوسطة ٣٨.

وافتتح النفيعي المعرض المصاحب والذي شاركت فيه جميع أندية الحي للبنات بالمحافظة والمراكز والمحافظات التابعة له تعليميا واستمع لشرح وافي عن كل ركن واطلع على محتوياتها ثم اتجه النفيعي ومرافقيه لمقر الحفل الخطابي والذي اشتمل على عروض وكلمات عن التطوع.

وقد اشاد النفيعي بما شاهد من منجزات للأندية وأعمال الطالبات والمرتادات مبدياً سروره بما شاهد ومقدما شكره وتقديره لممثلة اندية مدارس الحي للبنات بالطائف فوزية الحارية على متابعتها لمثل هذه الأعمال التي تدعو للفخر.

كما قدم شكره لجميع قائدات أندية مدارس الحي للبنات ومنسوباتها على جهودهن في الاندية كما قدم شكره لقائدة نادي المتوسطة ٣٨ على استضافتها لانطلاقة المهرجان.

متمنيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتألق فيما ستكون مدة المهرجان خلال الفترة من 10-20/5/1441هـ وسيتم في ثلاث مراحل بدءاً باعداد الخطة وتشكيل اللجان مروراً بتنفيذ المهرجان وفق الضوابط المنظمة.

ومهرجان “الربيع “الطائف يتطوع “وهو عبارة عن مجموعة من الفعاليات والانشطة ذات طابع احتفالي تتم في اطار ثقافي واجتماعي وترويحي وعلمي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الاندية والمجتمع في جو من الترفيه والسعادة.

ويهدف مهرجان الطائف يتطوع للتأكيد على قيم المواطنة والمسؤولية والفخر بإرثنا الحضاري والتعريف بخدمات أندية الحي الترفيهية والتعليمية.

بالاضافة إلى تنمية القيم الدينية والاتجاهات والميول والمهارات واساليب التفكير واذكاء روح التنافس البناء لاستثمار أوقات الفراغ بما يفيد واشراك القطاع الخاص وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.



ومن الفعاليات التطوعية التي ستقام ضمن المهرجان داخل الاندية وخارجها هي مجتمعنا والتطوع تطوعي لبيئتي تطوعي صحة وتطوعي سلوكي والحملات التطوعية.

وسيكون من ضمن الفعاليان زيارات ورحلات للمؤسسات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة روز للخدمات السياحية استضافات لدور الأيتام والتأهيل الشامل وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين من كافة الأعمار والتسوق (اسر منتجة، العاب وحرف ومنتجات شعبية) الحوارات والارتجال وكتابة القصة والشعر ورش ومشاغل تربوية وإنتاج ابتكاري ومرسم حر وأشغال تطبيقية.

وريادة اعمال ومعارض وعروض سمعية وبصرية ومسرح وسينما روايات بالإضافة لـ (اركان للجهات الداعمة) نشرات ومجلات الكترونية وافلام وثائقية وألعاب رياضية ومارثون التطوع بالإضافة للجوائز والسحوبات اليومية.