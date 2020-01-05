“مدني الطائف” ينقذ 7 أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الكوبري المعلق بالكر

تمكن الدفاع المدني بمحافظة الطائف، مساء اليوم الخميس، من إنقاذ 7 أشخاص علقوا بقمة جبل بالكر غرب محافظة الطائف.

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن بلاغ ورد مساء اليوم الخميس، لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، من قبل مواطن يفيد بأن 7 أشخاص علقوا بقمة جبل أسفل الكوبري المعلق بعد ترجلهم من العربات وصعودهم عابرين طريق المشاة بهدف الصعود إلى أعلى عقبة الهدا كأحد الرياضات التي تمارس في صعود الجبال.

وأضاف: “بعد وصولهم إلى قمة أحد الجبال المنحدرة من جبل الكر الواقعة تحديدًا أسفل الكوبري المعلق “علقوا” ولم يستطيعوا الصعود أو العودة نزولًا مما استدعى بقائمة في نفس المنطقة طالبين المساعدة للخروج لمناطق آمنة”.

وتابع: “وصلت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة وعربات الإنارة لموقع البلاغ وبعد الكشف على المنطقة من حيث التضاريس حددت الفرق الأماكن الأكثر أمانًا وحفاظًا على سلامتهم للتعامل مع الحالة وإخراجهم لمناطق آمنة”.

وأشار إلى أن الفرق ونظرًا لوعورة المنطقة استخدمت في عمليات الإنقاذ السلالم المحمولة وكذلك الحبال والمعدات اليدوية التابعة للفرق وتمكنت من إنقاذ 7 أشخاص كان بينهم 6 سعوديين وشخص واحد مقيم من دولة مصر الشقيقة وجميعهم بصحة جيدة.