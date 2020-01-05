قيادي بحركة حماس: ما قدمه قاسم سليماني لفلسطين أكبر من أن يتصوره إنسان

قال القيادي في حركة “حماس” محمود الزهار إنّ ما قدمه قاسم سليماني لفلسطين أكبر من أن يتصوره إنسان.

وأضاف أن الحديث عن علاقة سليماني بالقدس وفلسطين طويل جدا. ومن تعامل معه يعلم حجم تضحياته في هذا الملف. كل من عرفه عن قرب يلمس الحب الكبير الذي يكنه سليماني للقدس وفلسطين والإسلام، بحسب الزهار.

واستطرد الزهار أن سليماني حمل لقب قائد قوة القدس، ما يعد أكبر دلالة على خدمته لفلسطين، فلا يمكن أن يسمي نفسه بهذا المنصب ويكون خائناً للقدس وللمسجد الأقصى أو للقضية الفلسطينية أو للمسلمين عموما.

وشدد القيادي في حركة “حماس” على أن ما حدث في العراق هو جريمة موصوفة وواضحة المعالم من قبل من ارتكبها ويفاخر بها، لا بل ويبررها بأكاذيب مكشوفة.