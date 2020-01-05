بومبيو: سنتصرف ضمن إطار القانون بعد تهديدات ترامب لإيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن أي عمل عسكري أمريكي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية.

واتُهم ترامب بالتهديد بارتكاب جريمة حرب بعدما قال في تغريدة على “تويتر” إن مواقع ثقافية إيرانية مهمة هي على لائحة من 52 هدفًا للولايات المتحدة، في حال ردت إيران على مقتل قاسم سليماني.

وردًا على سؤال عما إذا كان ترامب يهدد بارتكاب جريمة حرب بحق إيران، قال بومبيو: “سنتصرف ضمن إطار القانون، بما يمليه النظام”.

وأضاف في حديث لقناة “إيه بي سي” الأمريكية: “لطالما فعلنا، وسنفعل دوماً”.

ورفض بومبيو إعطاء تفاصيل حول الأهداف المحتملة، لكنه أكد أن ترامب لن يتوانى أبداً عن حماية أمريكا.

وأوضح: “رأيت ما نخطط إليه، في إطار الأهداف المحددة، وأنا واثق بأن وزارة الدفاع تواصل العمل على خيارات أخرى، لافتًا إلى أنه على الشعب الأمريكي أن يدرك أن أي هدف نضربه سيكون هدفًا قانونيًا، ولمهمة واحدة، هي حماية أمريكا والدفاع عنها.

واتهم الديموقراطيون ترامب بالتهديد بخرق معاهدة جنيف التي تنص على أن استهداف مواقع ثقافية يعد جريمة حرب.

وكتبت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن المرشحة للانتخابات الرئاسية التمهيدية في الحزب الديموقراطي في تغريدة: “أنت تهدد بارتكاب جريمة حرب.. نحن لسنا في حرب مع إيران.. الشعب الأمريكي لا يريد حربًا مع إيران”.