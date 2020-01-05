مغردون يتداولون فيديو لمريضة منومة خارج مستشفى أحد.. و”صحة المدينة المنورة” ترد

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يظهر وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بـ”صحة المدينة المنورة”، أنه بعد الرجوع لكاميرات المراقبة، تبين أن المريضة حضرت فجرًا إلى المستشفى مع ابنها، وتم استقبالها على أحد الأسرة المخصصة لاستقبال الحالات الطارئة التي تصل عبر إسعافات هيئة الهلال الأحمر انتظارًا لوصول ابنها قبل الدخول لقسم الطارئ.

وأضاف: فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص قامت الإدارة المناوبة التي قامت بوضعها على العربة المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الآلي وتم تسجيل العلامات الحيوية وقدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع وغادرت المستشفى الثامنة والنصف صباحًا.