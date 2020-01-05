بالصور: انطلاق مهرجان واعد في أندية الحي للبنين في الطائف

انطلقت عصر اليوم الاحد في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف مهرجان “واعد” في 24 نادي حي بالطائف والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميا بإشراف من المدير العام طلال بن مبارك اللهيبي وبمتابعة ممثل أندية مدارس الحي للبنين سامي العصيمي والمشرفين المتابعين.

بالإضافة إلى عدد من البرامج والفعاليات التربوية والترفيهية والتي تلائم أجواء الشتاء والتي تهدف لتعزيز القيم الدينية والاجتماعية والاتجاهات والميول الايجابية.

ومن البرامج والفعاليات التي ستنفذ خلال مهرجان واعد في أندية الحي وستكون على مرحلتين حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ الفعاليات والمسابقات داخل الأندية خلال الفترة 15-5 يناير2020.

وستكون المرحلة الثانية تنفيذ المهرجان على مستوى جميع الأندية خلال الفترة 9-28يناير 2020 بعدة فعاليات منها مصور واعد ، مرسم واعد ، وجه واعد وجمعية كفى ومتطوع واعد ، باص واعد ، دراجات واعد ومسابقات واعد ومنشد واعد ، خطاط واعد ، رياضي واعد.

ومعرض واعد ويعد مهرجان واعد مجموعة من الفعاليات والأنشطة ذات طابع احتفالي تتم في إطار ثقافي واجتماعي وترويحي بالاضافة للجوائز والسحوبات اليومية.

من جانبه شهد ممثل أندية الحي سامي العصيمي انطلاقة مهرجان واعد في نادي الحي بمدرسة حنظلة بن أبي عامر بحضور مشرف أندية الحي عزيز الشريف والمشرف المتابع سامي الثبيتي.

وقد أطلع العصيمي على البرامج والفعاليات المقدمة بالنادي مقدما شكره وتقديره لقائد ومشرفي النادي على جهودهم متمنيًا لهم مزيدا من التوفيق والسداد.