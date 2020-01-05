الأمطار تنعش أجواء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. وسفير الإمارات يحضر عددا من الفعاليات

شهد فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم هطول أمطار غزيرة أبهجت المتنافسين والزوار، ورسمت لوحة جمالية امتزجت فيها الطبيعة الخلابة مع عبق الموروث الشعبي على أرض المهرجان.

وحرص القائمون على المهرجان بتوفير وسائل الحماية من الأمطار للجان التحكيم والعاملين بالميدان، ووضح الاستعداد المسبق الكبير لنادي الإبل في توفير كافة وسائل السلامة للجماهير والزوار مع تقلبات المناخ، وتحرص إدارة نادي الإبل على متابعة حالة الطقس بصورة دقيقة، الامر الذي انعكس بشكل مميز على سير المهرجان وعدم تأثره بالعوامل الطبيعية.

كما شهد المهرجان زيارة سفير الإمارات في المغرب علي سالم الكعبي اليوم الأحد وحضور برامج وفعاليات المهرجان وزيارة المركز الإعلامي بالمهرجان والالتقاء برئيس المركز سلطان السريع، كما أجرى جولة ميدانية داخل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأشاد الكعبي بما بالدور الكبير التي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ، من جهود في دعم الموروث الشعبي وإقامة مهرجان كبير بحجم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وتحفيز المتسابقين بجوائز قيمة.

وقال الكعبي “مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشكل تلاحم وترابط بين المواطنين والملاك وكرنفال يشرف كل خليجي وكل مالك للإبل”.

وتابع: “المسميات المستحدثة أضافت روح التحدي والتنافس بين اهل الحلال ورفعت من أسعار الابل، والآن اصبح الرهان على المسمى لا على الجائزة”.

وعن شوط الأصائل “محليات” الذي يشارك فيه قال الكعبي: الشوط صعب ويضم نخبة من المتنافسين.



واحتل الأمير خالد بن عبدالرحمن المركز الأول بعد منافسة قوية في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 منقية.

وفي مسابقتي أصايل احتل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان المركز الأول لفئة 25 (محليات)، فيما خطف محمد فهيد بيشان الرزق العجمي المركز الأول لفئة 25 مهجنات. في السياق، حقق الأمير خالد بن عبدالرحمن بن خالد آل سعود جائزة سيف الملك فئة مجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليا في الصياهد.واحتل الأمير خالد بن عبدالرحمن المركز الأول بعد منافسة قوية في المسابقة التي أقيمت بمشاركة 12 منقية.وفي مسابقتي أصايل احتل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان المركز الأول لفئة 25 (محليات)، فيما خطف محمد فهيد بيشان الرزق العجمي المركز الأول لفئة 25 مهجنات. الملاك الفائزون في فئة جمل (50) (جائزة سيف الملك – مجاهيم)

1- الامير خالد عبدالرحمن خالد آل سعود

2- الأماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان

3- فرج هادي فرج المري

4- شليح سلمان فارس ال قويد الدوسري

5- الاماراتي ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي

6- عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز الغنيم

7- هادي سعيد هادي الفهيده المري

8- طالب محمد لاهوم المري

9- محمد ناصر مرعي الهاجري

10- حنظل سالم عضيب المري الملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (محليات)

1- الأماراتي الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان

2- الأماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني

3- الأماراتي معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي

4- الأماراتي ذياب سيف محمد آل نهيان

5- الأماراتي الشيخ سيف محمد بطي ال حامد الملاك الفائزون في فئة اصايل – 25 (مهجنات) 1- محمد فهيد بيشان الرزق العجمي

2- سعد عبيد سلمان الدوسري

3- مبارك حمود سالمين المنصوري

4- مسعود فهيد علي الهاجري

5- عبدالهادي ناصر جابر ال بخيته

يذكر أن اليوم الاحد شهدا عدد كبير من المتسابقين حيث تنافس 27 مالكا في مسابقات “سيف الملك لفئة المجاهيم ، والأصايل والمهجنات ” ، وسط حضور جماهيري كبير حرص على مشاهدة عرض المنقيات والاستمتاع بالأجواء الماطرة الجميلة .