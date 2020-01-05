إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني بسبب موقف برلين من “مقتل سليماني”

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الأحد، القائم بالأعمال الألماني في طهران؛ لإبلاغه احتجاجها على موقف برلين من مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، أمس الأول الجمعة، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.