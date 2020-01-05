فرقة “الشيطان 82” الأمريكية.. مستعدة

الآلاف من الجنود الأمريكان يجتمعون الآن داخل إحدى القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، في وقت يشهد تصاعد للتوترات مع إيران وفقاً لما قاله العقيد مايك بيرنز، اليوم الأحد.

وقال بيرنز “تم إبلاغ الفرقة 82 “الشيطان 82″، (وهي فرقة مشاة أمريكية محمولة جواً)، بالاستعداد للانتشار”.

وتحظى هذه الفرقة بقاعدة عسكرية في فورت براج في ولاية كارولينا الشمالية وهي متخصصة في عمليات المظلات في مناطق نزاع مثل العراق حيث قدمت الدعم في الماضي لقوات الأمن العراقية.

ومن المقرر إرسال 3 آلاف و500 جندي في الأيام المقبلة لأحد مقرات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية التي تنسق منها العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.

وأرسلت الإدارة الأمريكية الأسبوع الجاري 750 جندياً إلى الشرق الأوسط رداً على اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد من جانب أنصار ميليشيات عراقية تابعة لإيران.

وجاء إرسال القوات في وقت يشهد توتراً شديداً بين إيران وواشنطن لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في عملية أمريكية ببغداد صباح الجمعة.

وأكدت طهران أنها ستتخذ اجراءات انتقامية ضد واشنطن لمقتل سليماني وطالبت الادارة الأمريكية رعايها بمغادرة العراق على الفور.

وأثار مقتل سليماني مخاوف بين حلفاء الولايات المتحدة من اندلاع حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط واسفر عن ارتفاع أسعار النفط وكذلك انخفاضات في الأسواق في جميع انحاء العالم.