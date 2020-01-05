شرطة مكة: ضبط 22 مخالفاً للائحة الذوق العام

ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، القبض على 22 مخالفا للائحة الذوق العام.

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء المؤقر رقم ( ٤٤٤) بتاريخ ١٤٤٠/٨/٤ هـ فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط ( ٢٢) مخالفاً، وشملت مخالفاتهم رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم وجميعهم من الرجال.