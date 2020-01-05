بالتواريخ والتفاصيل.. 30 طائرة فقدها السودان بينها حوداث دبرها الإخوان

يوما تلو الآخر تتكشف ملفات فساد حاصرت جميعها نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ثروات وأموال ببددت بالكامل وراحت على الشعب لصالح أسماء معروفة بانتمائها لجماعة الإخوان.

بينما قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، وفقا للمعلومات التي كشفتها تقارير سودانية فإن ملفات فساد ضخمة تم تسليمها بالكامل إلى المجلس العسكري، بعضها سربت تفاصيله إلى وسائل الإعلام ويتم التحقيق فيه، وأخرى مازالت في طي الكتمان.

أحد ملفات الفساد المهمة التي علقت في سمعة قيادات الإخوان بالسودان عمليات الاغتيال التي تنفذ ضد الخصوم السياسيين في حوادث طائرات كانت ستصبح مدرجة ضد مجهول لولا سقوط نظام البشير.

المعلومات التي كشفتها تقارير سودانية أفادت بأن 30 طائرة دمرت أو تم تدميرها في عهد البشير أغلبها حوادث لم تكن يد الإخوان بعيدة عنها، وفقا للتفاصيل والتواريخ جاءت كالآتي:

1 – فبراير ١٩٩٨م سقوط طائرة في الناصر ووفاة الفريق الزبير محمد صالح وآخرين.

٢- يونيو ١٩٩٩ عطل فني يؤدي لتحطم طائرة عسكرية في كسلا و مقتل 50 شخصا .

٣- ابريل ٢٠٠٢م وفاة العقيد إبراهيم شمس الدين و آخرين إثر تحطم طائرة عسكرية في عدارييل.

٤- يوليو ٢٠٠٢م تحطم طائرة بمطار بورتسودان، الضحايا ١١٥ شخصا و الناجي الوحيد طفل صغير.

٥- نوفمبر ٢٠٠٣م وفاة ١٣ شخصا إثر إنفجار انتونوف كانت تستعد للهبوط في مطار واو .

٦- فبراير ٢٠٠٥م وفاة ١٩ عسكريا في تحطم طائرة قرب نيالا .

٧- يوليو ٢٠٠٥م وفاة دكتور جون قرنق إثر تحطم مروحية رئاسية اوغندية اصطدمت بجبال اماتونج.

٨- فبراير ٢٠٠٦م تحطم طائرة عسكرية في مطار اويل يودي بحياة ٢٠ شخصا.

٩- نوفمبر ٢٠٠٧م وفاة جنديين جراّء احتراق انتونوف عقب اقلاعهما من مطار الخرطوم .

١٠- مايو ٢٠٠٨م تحطم طائرة شهداء واراب و كانت على متنها ٢١ راكبا بينهم وزير الدفاع في حكومة جنوب السودان دومينيك ديم.

١١- يونيو ٢٠٠٨م وفاة ٣٠ راكبا و نجاة ١٦٠ في احتراق إيرباص تابعة لسودانير بمطار الخرطوم.

١٢- اكتوبر ٢٠٠٩م تحطم طائرة شحن سودانية بالقرب من مطار الشارقة بالامارات ووفاة ستة أشخاص و جملة طاقمها .

١٣- مارس ٢٠١٠م سقوط مروحية عسكرية تتبع للجيش في جنوب دارفور ولا خسائر في الأرواح.

١٤- ديسمبر ٢٠١٠م وفاة امرأة و نجاة بقية ركاب طائرة مدنية تحطمت في زالنجي .

١٥- ديسمبر ٢٠١١ تحطم طائرة عسكرية بمطار الابيض ووفاة ستة من أفراد طاقمها .

١٦- فبراير ٢٠١٢م وفاة ثلاث مسؤولين في تحطم مروحية بالفاو و نجاة وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي و عدد من مرافقيه.

١٧- يوليو ٢٠١٢م تحطم مروحية عسكرية غرب الفاشر ووفاة سبعة عسكريين كانوا على متنها .

١٨- اغسطس ٢٠١٢م تحطم طائرة تلودي يودي بحياة ٣٢ شخصا بينهم ثلاثة وزراء و عدد من الضباط أثناء توجههم لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

١٩- اكتوبر ٢٠١٢م وفاة ١٢ عسكريا من ضباط الجيش في تحطم طائرة انتونوف عسكرية غرب ام درمان.

٢٠- يونيو ٢٠١٣م تحطم مروحية عسكرية في ابوكرشولا نتيجة مشاكل تقنية.

٢١- يونيو ٢٠١٣م تحطم مروحية عسكرية في الدمازين نتيجة اصطدامها ببرج كهربائي ووفاة طاقمها المكون من طيارين .

٢٢- مارس ٢٠١٥م احتراق مروحية بمطار الخرطوم بعد دقائق من ترجل نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن.

٢٣- مارس ٢٠١٥ نجاة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز و مرافقيه من الإعلاميين من حادث طائرة شرق القضارف.

٢٤- أبريل ٢٠١٦م تحطم انتونوف أثناء هبوطها بمطار الابيض ووفاة أفراد طاقمها الخمسة .

٢٥- يونيو ٢٠١٧م وفاة أربعة أشخاص من تحطم مروحية عسكرية تحطمت بعد اقلاعها من مطار دنقلا.

٢٦- ديسمبر ٢٠١٧م تحطم طائرة تدريب عسكرية في بورتسودان ووفاة قائدها.

٢٧- سبتمبر ٢٠١٨م وفاة طيارين سودانيين إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية في منطقة الكوراب شمالي أم درمان .

٢٨- سبتمبر ٢٠١٨ تحطم مروحية عسكرية في دارفور أثناء هبوطها في مطار نيالا و نجاة الطاقم و الركاب .

٢٩- اكتوبر ٢٠١٨م إغلاق مطار الخرطوم مؤقتا بعدما اصطدام طائرتين عسكريتين على مدرجة ولا ضحايا جراّء الحادثة.

٣٠- ديسمبر ٢٠١٨ تحطم مروحية عسكرية تنقل والي ولاية القضارف و وفاته مع عدد من مرافقيه.