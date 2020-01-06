رالي داكار في السعودية: زالا يفجر المفاجأة!

فجر الليتواني فايدوتاس زالا سائق “ميني أول فور ريسينغ” ونجم فريق أغروروديو مفاجأة كبيرة وتصدر الترتيب العام لسباق رالي داكار العريق، بعدما باغت الجميع وفاز بالمرحلة الأولى من السباق يوم امس الأحد.

وافتتح زالا فعاليات النسخة الحالية، التي تقام بالسعودية للمرة الأولى، بفوز ثمين ومفاجئ في المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 319 كيلومتراً بين جدة والوجه.

وأنهى الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم السابق لسباقات سيارات فورمولا 1، والذي يخوض فعاليات رالي داكار للمرة الأولى، المرحلة اليوم في المركز الحادي عشر بفارق 15 دقيقة و27 ثانية عن المتصدر زالا.

وحل الفرنسي ستيفان بيترهانسل والإسباني كارلوس ساينث المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق أكثر من دقيقتين عن زالا.

وفي المقابل، كان السعودي يزيد الراجحي صاحب أفضل أداء للمتسابقين السعوديين المشاركين في السباق الحالي حيث احتل بسيارته تويوتا المركز الثامن بفارق 11 دقيقة و46 ثانية عن زالا.

وأصبح الليتواني زالا أول سائق يفوز بمرحلة في سباق رالي داكار على متن سيارة ميني رباعية الدفع منذ أن حقق ميكو هيرفونن ذلك في نسخة عام 2016.

واضطر الفرنسي رومان دوما سائق فريق “آر دي ليمتد” للانسحاب من هذه المرحلة إثر اشتعال النيران في سيارته بعد مرور نحو 65 كيلومتراً من المرحلة.

واستفاد زالا من بعض العقبات والمصاعب التي تعرض لها عدد من منافسيه لينهي المرحلة الأولى ليقود هيمنة السيارات الـ”ميني” على المراكز الثلاثة الأولى في مرحلة اليوم.

وبدأ 342 سائقاً من 68 دولة حول العالم المنافسة في صحراء المملكة العربية السعودية، إذ بدأت المرحلة من منطقة مستورة شمالي مدينة جدة وانتهت في منطقة الوجه شمالي غربي المملكة بمحاذاة البحر الأحمر.

ووزع هذا العدد من المتسابقين على خمس فئات حيث تنافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة و46 في فئة الشاحنات.

وضم قائمة المشاركين في السباق عدداً كبيراً من أبرز سائقي الراليات مثل السائق بيترهانسل بطل داكار 13 مرة سابقة والمشارك في السباق للمرة الـ32 في مسيرته وبطل داكار السابق الإسباني كارلوس ساينث ومواطنه فيرناندو ألونسو بطل فورمولا 1 مرتين سابقتين بالإضافة إلى نجم الراليات السعودي يزيد الراجحي.

وتقام المرحلة الثانية من السباق غداً الإثنين، لمسافة 367 كيلومتراً بين الوجه ونيوم.