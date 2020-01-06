أهلي جدة يدفع أربعة ملايين يورو مقابل التعاقد مع الألماني مارين

ذكر تقرير اليوم الاثنين، إن إدارة نادي أهلي جدة ستدفع نحو أربعة ملايين يورو لنادي ريد ستار بلجراد الصربي، مقابل انتقال الألماني مارك مارين لاعب الفريق إلى صفوف الفريق السعودي، والذي اجتاز الفحوصات الطبية أمس الأحد بنجاح.

وأضاف التقرير أن مارين / 30 عاما/ سيتقاضى رواتب شهرية يصل إجماليها إلى نحو مليوني يورو، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالنادي في العقد الممتد لعامين ونصف.

وشارك مارين في تدريب خفيف بالجري حول الملعب في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس، وسط ترحيب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس به.

وسبق لمارين أن لعب لأندية فردير بريمن الألماني وتشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ، كما أنه شارك مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.