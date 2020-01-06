الملك سلمان يبعث برسالة «شفوية» لأمير الكويت

استقبل سمو أمير دولة الكويت الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان، صباح اليوم الاثنين، الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق؛ حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وقد حمله سموه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لاخيه خادم الحرمين الشريفين.