هنية في مراسم التشييع بطهران: قاسم سليماني هو شهيد القدس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية خلال تشييع قاسم سليماني في طهران “أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى علي خامنئي وإيران بـ”شهادة” سليماني.

ولفت هنية إلى أن سليماني قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن روح الاجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخارجها.

كما أشار إلى أن “مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني لن ينكسر ولن يضعف وسيستمر حتى دحر المحتلين.

مشدداً على أن مشروع المقاومة في المنطقة لن يضعف ولن يتراجع والاغتيالات تزيدنا اصراراً على تحرير فلسطين والقدس.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلاً إن سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو “شهيد القدس”.

وأوضح هنية أن المقاومة التي انتصرت في غزة ولبنان ستنتصر في مواجهة المشروع الصهيوني.