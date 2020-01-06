دول البحر الأحمر تجتمع في الرياض لبحث التغول التركي والإيراني

يعقد في السعودية اليوم الإثنين، اجتماع لوزراء خارجية كيان دول سواحل البحر الأحمر.

ويضم الكيان السعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، ومصر، واليمن، والأردن وسيرمي الاجتماع يرمي إلى تحقيق المصلحة الأمنية، والسياسية، والاستثمارية، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي الأهم.

وستجتمع الدول السبع لمواجهة التدخلات الأجنبية في الممر المائي الاستراتيجي، بعد التغولات التركية والإيرانية التي تركز على دول استغلت كل من أنقرة وطهران أوضاعها الداخلية الهشة لتأسيس نفوذهما وإيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة الحيوية.

وسيتناول الاجتماع حسب مراقبين، توحيد صف دول ضفاف البحر الأحمر لتفادي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة الحساسة، خاصةً فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.