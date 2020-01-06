الإصابات تؤزم موقف #الهلال و #الاهلي قبل موقعة الثلاثاء #الهلال_الاهلي

يحتضن استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض مساء غدٍ الثلاثاء القمة المؤجلة من الجولة الحادية عشر بين الهلال وضيفه الاهلي.

ويعيش المعسكر الأزرق نشوة بعودة ثنائي الارتكاز سلمان الفرج وعبدالله عطيف للتدريبات الجماعية وجاهزيتهم للمشاركة في موقعةالثلاثاء، فيما تأكد غياب المحترف الكوري هيون سو عن اللقاء بالإضافة إلى المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين.

كما سيفتقد الأهلي لخدمات مدافعه سعيد المولد إلى جانب المصابين محمد العويس وعبدالباسط هندي وعبدالله حسون وعبدالرحمن غريب،فيما سيستفيد السويسري جروس من خدمات الوافد الجديد ماركو مارين في حال إدراج اللاعب في كشوفات النادي بلجنة الاحتراف.

ويعود سبب الغيابات الكبيرة في معسكر الفريقين إلى ضغط المباريات الذي واجهه الفريقين الفريقان خلال الفترة الماضية، ولاسيما الهلالالعائد من مشاركة في كاس العالم للاندية.