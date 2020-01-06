مقتل 19 شخصاً على يد مسلحي داعش في الرقة

أفاد مسؤول أمني سورية بمقتل 19 مدنيا في ريف محافظة الرقة الجنوبي الشرقي الخاضع لسيطرة القوات الحكومية السورية على يد مسلحين ينتمون لتنظيم داعش .

وقال المصدر الأمني في محافظة الرقة : قتل 19 شخصا ليل السبت/ الأحد من أبناء بلدة السبخة/ 30 كم جنوب شرق مدينة الرقة/ وهم رعاة أغنام على يد مسلحين من تنظيم داعش في منطقة بادية الرقة 25/ كم جنوب بلدة السبخة/ والتي تعرف بمنطقة الشامية.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية : تتراوح أعمار الضحايا بين 20 إلى 45 عاماً وقتلوا بطلق ناري في الرأس بعد ربط أيديهم خلف ظهورهم وأن العناصر الذين قاموا بقتلهم ينتمون لتنظيم داعش ويتخذون من أودية وكهوف البادية مواقعاً لهم ولم يقدم القتلى على سرقة اي من اغنام الرعاة.

وتعرض العشرات من أبناء ريف الرقة الجنوبي للقتل خلال فصل الربيع الماضي أثناء بحثهم في مناطق البادية عن فطر الكمأة.

كما تعرضت عناصر من القوات الحكومية السورية للهجوم من قبل مسلحين ينتمون لتنظيم داعش ويتنقلون عبر بادية الرقة وصولاً الى بادية ريف حمص الشمالي الشرقي الذي يسيطر عناصر تنظيم داعش على أجزاء منها .