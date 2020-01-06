القبض على مقيم لارتكابه جريمة قتل بحق مواطن بالقصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعنًا، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.