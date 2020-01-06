عبد المهدي يلتقي السفير الأميركي في بغداد ويبحث معه قرار “انسحاب القوات الأجنبية”

استعرض رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مع السفير الأمريكي لدى بغداد تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أهمية التنسيق لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية ووضع العلاقات مع واشنطن على أسس صحيحة.

كما أبلغ السفير الأميركي أن بغداد تفعل ما بوسعها لتفادي الانزلاق نحو حرب مفتوحة.

وقُتِل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد، الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، رفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.