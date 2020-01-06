الإمارات تدخل تعديلات على نظام التأشيرات السياحية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، عن قرار إدخال تعديلات على نظام التأشيرات السياحية.

ووفقا للتعديل الجديد، فيشمل تمديد مدة التأشيرة السياحية إلى خمسة أعوام متعددة الاستخدام، بدلا من 90 يوما سابقا كحد أقصى حاليا.

وقال حاكم دبي ورئيس مجلس وزراء دولة الإمارات محمد بن راشد على تويتر: ” اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام، لكافة الجنسيات”، بدون توضيح التفاصيل.

وأشار بن راشد إلى أن بلاده تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنويا، “وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية”.