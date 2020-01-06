“منصة سكني” تتيح حجز أكثر من 50 ألف فيلا و75 ألف شقة حول المملكة إلكترونيا

تستعرض منصة برنامج “سكني”، التابعة لوزارة الإسكان من خلال الموقع الإلكترني وكذلك تطبيق الهواتف، أكثر من 50 ألف وحدة من نوع فيلا وتاون هاوس، بالإضافة على نحو 75 ألف شقة سكنية، إذ تتوزع هذه الوحدات على 70 مشروعاً حول المملكة، وتتيح المنصة حجز الوحدات إلكترونياً للمواطنين المستفيدين من “سكني”من خلال استعراض مواقعها ونماذجها وأسعارها والعروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية المناسبة، إلى جانب الحجز الفوري لها وغيرها من الخدمات.

وكان “سكني” قد أعلن مطلع شهر ديسمبر الماضي عن إطلاق منصته الإلكترونية بحلتها الجديدة (sakani.housing.sa)، إضافة إلى تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، حيث توفّر المنصّة الجديدة عددًا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

ويأتي من بين أبرز الخدمات التي أتاحها تطبيق “سكني” خدمة الاستحقاق الفوري التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار.

بالإضافة إلى استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، والحجز الفوري لها، كما يمكن أيضاً الحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، كذلك حجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الإضافية.

ويوفّر التطبيق كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفّرها برنامج “سكني” للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري، واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج “سكني” على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّك المواطن للمنزل الأول، ورفع نسبة التملك تماشياً مع أهداف “برنامج الإسكان”، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج “سكني” للمستفيدين عبر تطبيقه الإلكتروني، امتداداً للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافته في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه، حيث تختصر المنصّة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن تحقيقها لمستهدفات 2019م، بتحقّق أرقامًا قياسية في أعداد المستفيدين من خدماتها بنحو 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي قدمها برنامج “سكني”، من بينها 165 ألف أسرة حصلت على قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة أو من مشاريع البيع على الخارطة، ونحو 106 ألف أسرة سكنت منازلها، ووصل عدد المستفيدين الذين حصلوا على أراضٍ مجانية نحو 90 ألف، بالإضافة إلى نحو 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي.