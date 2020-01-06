الحكومة اليمنية: مرتزقة طهران في اليمن كلفوا ملايين الريالات المنهوبة على “مسيرة فارغة” لتشييع سليماني

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مرتزقة طهران في اليمن “مليشيا الحوثي” كلفت مئات الملايين من الريالات المنهوبة على حضور باهت وهزيل في مسيرة تشييع قاسم سليماني والمهندس رغم حملات التعبئة والحشد والملصقات التي غطت شوارع العاصمة المختطفة صنعاء.

وأضاف الإرياني عبر حسابه الشخصي على تويتر “بدل أن يسخر مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” الأموال المنهوبة من الايرادات العامة وخزينة الدولة لدفع رواتب الموظفين واطعام ملايين الجوعى في مناطق سيطرتهم، ينفقون مئات الملايين لتشييع رموز ايرانية قتلت وشردت الآف اليمنيين ويرفعوا صورهم وشعاراتهم الفارسية في المؤسسات والشوارع”.