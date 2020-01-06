عاجل .. “الناتو” يدعو إيران إلى الامتناع عن العنف والاستفزازات في المنطقة

دعا الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، ايران الاثنين إلى “تجنب مزيد من العنف والاستفزازات” بعدما أجرى الحلف محادثات طارئة بشأن الازمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

ومع تزايد التوتر عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قال ستولتنبرج “اثناء اجتماع اليوم، إن أي نزاع جديد لن يكون في مصلحة أحد، ولذلك على ايران ان تمتنع عن مزيد من العنف والاستفزازات”.

وخلال الاجتماع الذي عقده سفراء الدول ال29 الاعضاء في الحلف، عرض المسؤولون الاميركيون لشركائهم العملية التي اسفرت عن مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني في العراق.

وشدد ستولتنبرغ على ان العملية كانت “قرارا للولايات المتحدة وليس للتحالف او الحلف الاطلسي”.

وتدارك “لكن جميع الحلفاء قلقون من انشطة ايران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. لقد رأينا اخيرا تصعيدا من جانب ايران، وخصوصا ضربة لمنشأة نفطية سعودية واسقاط طائرة مسيرة اميركية”.

والسبت، اعلن الحلف الاطلسي تعليق عمليات التدريب في العراق بعد مقتل سليماني.

وعلق ستولتنبرغ “نحن مستعدون لاستئناف التدريب ما ان يسمح الوضع الميداني بذلك”.