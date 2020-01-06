أسعار النفط تقترب من 70 دولار للبرميل

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات، اليوم، الاثنين، لتتجاوز ولفترة قصيرة في تعاملات لندن مستوى 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ سبتمبر الماضي، في ظل المخاوف من

تداعيات التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية قتل الأخيرة للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وهو من أبرز القادة العسكريين في إيران.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط بنسبة 1ر3% في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية من “تزايد مخاطر” وقوع هجمات صاروخية على منشآت نفطية ولكن الأسعار فقدت جزءا من مكاسبها فيما بعد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران إذا “فعلت أي شيء” وتعهد بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق إذا أصرت على إنهاء الوجود العسكري على أراضيها.

يذكر أن اسواق النفط العالمية تخشى من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الخليج التي توفر حوالي ثلث إمدادات السوق العالمية إذا تحول التوتر الحالي إلى صراع عسكري أوسع نطاقا.

وقد ارتفعت أسعار النفط منذ مقتل سليماني يوم الجمعة الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر

الماضي.

وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي في تعاملات صباح اليوم في بورصة لندن إلى 74ر70 دولار للبرميل تسليم آذار/مارس المقبل قبل أن تتراجع مكاسبه ليرتفع بنسبة 1ر1% إلى 37ر69 دولار للبرميل في تعاملات الظهيرة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بنسبة 6ر3%.

وفي نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1% إلى 66ر63 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.