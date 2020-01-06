مدير تعليم الخرج يدشن مهرجان تميز لأندية الحي الترفيهية التعليمية

استثمارا لطاقات أفراد المجتمع المحلي ولتحقيق التنمية الذاتية والشخصية المتكاملة دشن مدير تعليم الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، مساء، اليوم، الأثنين فعاليات ( مهرجان تمّيز ) لأندية الحي الترفيهية التعليمية بنين -بنات ومعرض العلوم والتقنية في مقر نادي الحي بمدرسة ابن عباس في محافظة الدلم بحضور رئيس قسم النشاط الطلابي وممثل الأندية بنين منصور بن سعد السعيدان ، و أعضاء الفريق التنفيذي …

و أشاد الدكتور خالد العتيبي في كلمته التي القاها في حفل انطلاقة فعاليات مهرجان تميز بجهود حكومتنا الرشيدة في تبني ورعاية المبادرات التي تُعنى باستثمار اوقات فراغ الطلبة كهذه المبادرة. ( أندية مدرسة الحي ) منوهاً بدورها في زيادة الحراك الثقافي والتعليمي والترفيهي في شرائح المجتمع المحلي من خلال جذب مختلف فئات الزوار والمرتادين باحياء هذه الفعاليات والمهرجانات تحقيقًا لأهداف رؤية الوطن 2030. ووفق برنامج جودة الحياة 2020 ، وبيّن العتيبي رؤيته وتطلعاته لمستقبل واعد لأندية الحي وأن ما يقدم فيها استكمالاً لما يقدم لأبنائنا وبناتنا في البرنامج الصباحي من صقل المواهب وتنمية المهارات وتمكينهم التمكين الأمثل بمايتوافق مع مهاراتهم ؛ وأضاف الاسبوعين القادمة ستشهد حراك كبير. سواء في المجال التقني العلمي على مستوى البنين والرياضي الصحي على مستوى البنات وما هذا الا امتداداً لما تقدمه أندية الأحياء من برامج علمية وثقافية واجتماعية ورياضية طوال العام .

وأكد مدير التعليم. على دور التعليم بأن يكون حاسما ويجب أن يمثل الوجهه الأولى لأبنائنا وبناتنا حتى نستطيع أن نوظف ونساهم في اصلاحهم لينعم هذا الوطن الغالي بأبنائه

وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات والعروض منها فيديو تعريفي عن الأندية

والمهرجان ، قصيدة شعرية، عرض لمنجزات نادي مدرسة الحي ابن عباس ، سحوبات وافتتاح المعرض الذي شاركت في تنظيمه جميع مدارس أندية الحي الترفيهية التعليمة ..

يتخلّل المهرجان المنفذ في جميع أندية الأحياء بنين – بنات العديد من الفعاليات؛ منها المسابقات والمعارض المحاضرات والمخيمات الشتوية والمسرح الثقافي ، ومسرح المواهب، ، والمرسم الحر، والالعاب الترفيهية، وركن الطفل.

وكشفت أندية مدارس الحي للبنين والبنات التي ابدت استعداداتها لإقامة المهرجان بوقت مبكر عن جوائز قيمة لـ 18 ناد على مستوى تعليم الخرج من خلال حساباتها على منصة توتير ووسائل التواصل الاجتماعي للمشاركين والمشاركات في المسابقات المطروحه خلال مهرجان تميّز والذي انطلقت فعالياته يوم أمس الاحد .

وفي ذات السياق نذكر أن فعاليات ( مهرجان تميز ) تنطلق من مجالين التقني العلمي لأندية الحي للبنين والمجال الرياضي الصحي لأندية البنات والمقررة من شركة تطوير التعليمية خلال إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تنفذ في مدارس أندية الحي بنين بنات لمدة يومان تختلف في فترة تنفيذها من ناد لآخر وتستكمل بقية الاجازة بالبرامج .

والفعاليات المتنوعة