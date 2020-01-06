الكويت ترصد تلوثا ناتجا عن إحدى السفن بالقرب من شواطئها

رصد فريق الطوارئ التابع للهيئة العامة للبيئة الكويتية، الاثنين، تلوثا عند ساحل مسنة (الوطية) بالقرب من مدينة الكويت بمساحة تقدر حوالي 20 مترا مربعا ناتج عن إحدى السفن العابرة قرب الموقع.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنها وبعد استجابتها لبلاغ قام فريق الطورائ بمعاينة الموقع وأخذ القياسات الحقلية وجمع العينات اللازمة للتحاليل المختبرية، كما قام بمعاينة أحد المجارير والمخارج القريبة من الموقع إذ لم يتم رصد تلوث منها.

وأضافت أن الفريق قام بالتنسيق مع عمليات خفر السواحل لمسح المنطقة البحرية المقابلة لمنطقة التلوث، حيث لم يتم رصدح أي تلوث داخل البحر، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ حول الحادثة لعمل اللازم.