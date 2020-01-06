مقتل قيادي حوثي بارز في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل قائد عسكري بارز في ميليشيا الحوثي، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “الجيش استهدف بقصف مدفعي تجمعا للحوثيين في وادي البحابح غرب جبل هان غرب تعز”، وأن القصف أسفر عن مقتل قائد اللواء 17 مشاة التابع للحوثيين، علي عبد الرزاق الشرعبي و5 آخرين​​​.

وأشار المصدر إلى أن القصف “أسفر أيضا عن احتراق آلية عسكرية للحوثيين وكمية من الذخيرة”.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان الجيش اليمني عن تقدم وحداته على محاور القتال ضد الحوثيين في تعز.

وقبل أسبوعين أعلن الجيش مقتل القائد الميداني في الميليشيا، وأربعة من مرافقيه وجرح آخرين بقصف مدفعي استهدف مواقع الجماعة في مزارع البيضاني بمنطقة الربيعي غرب مدينة تعز.