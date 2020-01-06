الأرجنتيني تيرانوفا ينتزع صدارة رالي داكار.. وآمال ألونسو تصطدم بصخرة

قفز الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا سائق فريق “إكس رايد ميني” إلى صدارة الترتيب العام لسباق رالي داكار 2020 بالسعودية مع انتهاء المرحلة الثانية من السباق والتي أقيمت اليوم الاثنين بين منطقتي الوجه ونيوم.

وصعد تيرانوفا إلى صدارة الترتيب العام للسباق بزمن بلغ سبع ساعات وسبع دقائق و36 ثانية متفوقا بفارق أربع دقائق و43 ثانية على الإسباني كارلوس

ساينث سائق فريق “بحرين إكس رايد”.

شهدت المرحلة الثانية، التي امتدت لمسافة 367 كيلومترا، فقدان الإسباني فيرناندو ألونسو بطل العالم السابق لسباقات سيارات فورمولا1- لأكثر من ساعتين بسبب تضرر سيارته ليتراجع بشكل هائل في الترتيب بعدما كان في المركز الحادي عشر عقب المرحلة الأولى أمس.

وكان ألونسو المتوج مرتين بلقب العالم (الجائزة الكبرى) لفورمولا1- قدم أداء رائعا في بداية فعاليات مرحلة اليوم بل إنه حقق زمنا متقاربا

للغاية مع سائقي الصدارة خلال ال160 كيلومترا الأولى ولكن سيارته “تويوتا هيلوكس” توقفت بعد ارتطامه بصخرة ما تسبب بضرر في الإطار إضافة

لأضرار أخرى.

ورغم محاولات ألونسو وزميله الإسباني مارك كوما إصلاح الضرر في مكان الحادث ، اضطرا الاثنان إلى انتظار وصول شاحنة الصيانة من تويوتا.

وبدد حادث اليوم آمال ألونسو بشكل كبير في المنافسة على لقب سباق رالي داكار في نسخته الحالية علما بأنه يخوض السباق للمرة الأولى في مسيرته

الرياضية.