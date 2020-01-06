عاجل.. مشاورات لتشكيل بعثة دولية تشرف على عدم وجود قوات أجنبية في ليبيا

قالت تقارير إعلامية عربية، الاثنين، إن هناك مشاورات لتشكيل بعثة دولية تشرف على عدم وجود قوات أجنبية في ليبيا، وفقا لقناة العربية.

وطالب مجلس الأمن بضرورة عدم التدخل الخارجي في ليبيا، وحذرت من تأجيج الصراع بين الليبيين بسبب تدخل عسكري إلى الأراضي في البلاد.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة وقف إرسال المليشيات والمرتزقة إلى الأراضي الليبية والتوقف عن تأجيج الصراع بين الليبيين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق بدء تحريك قوات تركية إلى الأراضي الليبية أعقاب موافقة برلمان بلاده على إرسال قوات إلى ليبيا على خلفية توقيع اتفاقية عسكرية بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.