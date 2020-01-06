عاجل.. وزير خارجية الكويت ونظيره الأمريكي يبحثان وقف التصعيد في المنطقة

تلقى وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي مايك بومبيو بحثا خلاله أهمية خفض التصعيد في المنطقة وضبط النفس ضمانا لتحقيق أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية تخفيض التصعيد والنأي بها عن المخاطر والتعامل مع تلك المستجدات بروح الحكمة وضبط النفس ضمانا لتحقيق أمنها واستقرارها .

ولفتت إلى أنه جرى خلال الاتصال أيضا استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وحرصهما على تطوير وتعزيز تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما .