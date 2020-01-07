تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الجوف

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف عن توافر عدد من وظائف الخدمات ( سائق – حارس – مراسل – خادم صحي – معقب) (للرجال والنساء).
وقالت أن الشروط الواجب توافرها في طالبي الوظائف: أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عام ولا يزيد عن (40) عام .
أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق (في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية) .
أن يكون لائق طبيا سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيق عن أداء العمل وحضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد .
أن لا يكون متقاعد من القطاع الحكومي وأن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول (للوظائف سائق ، معقب) وأن القبول المبدئي لا يعتبر ترشيح نهائي.
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
http://jobs.joufhealth.gov.sa
وذلك في موعد أقصاه 15 /05 /1441 ھـ.