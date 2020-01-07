7 نجوم خارج السوبر الإسباني فى السعودية

كشفت تقارير صحفية، عن أبرز اللاعبين الذين سيغيبون عن بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستقام في السعودية خلال الفترة ما بين 8 إلى 12 يناير الجاري.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، إن النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني في السعودية ستفتقد 6 لاعبين دفعة واحدة من أهم اللاعبين لدى أنديتهم المشاركة في البطولة وهم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وسيبدأ كأس السوبر الإسباني يوم الأربعاء المقبل في جدة، بمواجهة ريال مدريد وفالنسيا في الدور نصف النهائي، ثم سيواجه برشلونة غريمه أتلتيكو مدريد يوم الخميس، ومن ثم الفائز من المباراتين سيلعب المباراة النهائية يوم 12 يناير على كأس البطولة.

أضافت الصحيفة، أن الأربعة أندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني، سوف تفتقد لخدمات لاعبين كبار، حيث سيغيب عن ريال مدريد إيدين هازارد، بينما سيغيب عن برشلونة الثلاثي عثمان ديمبيلي وآرثر ميلو ومارك أندريه تير شتيجن، وسيغيب عن أتلتيكو مدريد دييجو كوستا، وسيفتقد فالنسيا لجهود جونزالو جويديس ورودريجو مورينو.

ولن يكون هازارد قادرًا على اللحاق بكأس السوبر، حيث يواصل خطته للشفاء منذ إصابته ضد باريس سان جيرمان في مباراة دوري أبطال أوروبا في نهاية نوفمبر الماضي.

أما بالنسبة لتير شتيجن فغيابه يمثل ضربة قوية لخطط برشلونة الذي يعتمد عليه لحراسة عرين الفريق، كما سيغيب الفرنسي عثمان ديمبيلي والبرازيلي آرثر ميلو للإصابة أيضًا.

ويعاني تير شتيجن من إصابة في ركبته اليمنى منذ فترة طويلة، ولكنه تجاهل الخضوع لعملية جراحية ويواصل العمل بالعلاج المحافظ، أما ديمبيلي يواصل الشفاء من مشكلة الفخذ الأيمن، وبالنسبة لآرثر ميلو يواصل العلاج من مشكلة العانة وتأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

ويفتقد فالنسيا لخدمات نجمه البرتغالي جونزالو جويديس بسبب الإصابة، كما سيغيب مهاجمه رودريجو مورينو الذي عاني من التواء في الركبة خلال الفوز على إيبار 1-0 يوم السبت.

اختتمت الصحيفة، إن دييجو كوستا هو الغياب الأكثر أهمية في أتلتيكو مدريد، بعدما خضع لعملية جراحية في نوفمبر الماضي ويقدر غيابه لمدة ثلاثة أشهر، ولن يكون متاح للمدرب دييجو سيميوني حتى شهر فبراير المقبل عندما يلاقي الأتليتي غريمه ليفربول في دوري الأبطال.